◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）＝４月１８日、中山競馬場若葉Ｓを完勝してクラシック１冠目の舞台に駒を進めたマテンロウゲイル（牡３歳、栗東・野中賢二厩舎、父エピファネイア）は、１５時２１分に京成杯２着以来２度目となる中山競馬場に到着した。小林助手は「中３週になりますけど、ケアをしながら無理なく使っているので問題ないです。輸送もおとなしかったです」と順調さをアピー