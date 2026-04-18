◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―中日（１８日・甲子園）中日・杉浦稔大投手が、移籍後初登板を好投で飾れなかった。１点リードの７回に逆転を許し、１イニングを投げきることができずにマウンドを降りた。日本ハムから金銭トレードで加入したばかり。この日に出場選手登録され、即出番がまわってきた。７回に近本から空振り三振を奪ったが、中野に右前打。森下に同点の適時二塁打を浴びた。なおも２死一、三塁とピンチは続き、木