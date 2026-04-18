◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ・東▽第１１節横浜ＦＭ１―２川崎（１８日・日産スタジアム）川崎は前半１５分、セルビア出身ＦＷロマニッチの右足ゴールで先制。その後同点に追いつかれたが、ＰＫ戦突入目前の１―１で迎えた後半アディショナルタイム８分、途中出場のＦＷエリソンが左サイド角度のない位置から左足で決勝点を決め、２―１で勝利した。６試合ぶり先発で今季２点目と結果を残したロマニッチは「自分の中では、