ＴＢＳの浦野芽良（かいら）アナウンサーが１８日までに自身のインスタグラムを更新した。浦野アナは「舞音さんとボクシング今週のサンジャポもご覧ください」とつづり、ＴＢＳの先輩である佐々木舞音アナウンサーとスーツ姿でボクシンググローブを着けた２ショット写真を公開した。この投稿には「カイラが勝ちそう」「舞音さんにＫО」「２人ともかわいい〜」「芽良ちゃん強そう」「どっちが強いんですか」などのコメント