◇セ・リーグ阪神―中日（2026年4月18日甲子園）阪神が中日の新戦力を攻略し鮮やかに逆転に成功した。1点を追う7回、中日の2番手で登板したのは先日、日本ハムから金銭トレードで移籍してきた杉浦。先頭の近本は空振り三振に倒れたものの、中野が右前打。森下は右中間への適時二塁打で瞬く間に同点に追いついた。さらに2死一、三塁となって木浪も右前に運び逆転。移籍後初登板でいきなり1点差の勝ちパターンで起用され