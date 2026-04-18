◇プロ野球パ・リーグ 日本ハム-西武(18日、エスコンフィールドHOKKAIDO)西武が得点直後の6回に逆転を許しました。西武は6回、山村崇嘉選手のタイムリーで2点を先制するとその裏、先発の武内夏暉投手はエラー絡みで1塁2塁のピンチ。ここで奈良間大己選手の打球を左足付近に受けると内野安打で1点を失いました。打球を受けた武内投手はここで交代となり2番手として糸川亮太投手がマウンドへ。送りバントで2塁3塁となりますが、代打