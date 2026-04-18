◇サッカーAFCチャンピオンズリーグエリート 2025/26 ノックアウトステージ・準々決勝(日本時間17日〜19日)ノックアウトステージに突入したACLE。東西が激突する準々決勝3試合が行われ、ヴィッセル神戸と町田ゼルビアが準決勝に進出しました。アル・サッドと対戦した神戸は前半6分に先制されますが、前半24分に大迫勇也選手が同点ゴールを決め、試合を折り返します。後半は立て続けに2ゴールを決められ2点ビハインドとなりますが、