◇セ・リーグ中日―阪神（2026年4月18日甲子園）日本ハムから金銭トレードで中日に加入した杉浦稔大投手（34）が18日の阪神戦で移籍後初登板。2/3回を2失点と逆転を許して降板した。1点リードの7回に登板。先頭の近本は三振に仕留めたが、続く中野に右前打、森下に適時二塁打を浴びて同点に追いつかれた。さらに、2死一、三塁から木浪に右前適時打を許して勝ち越され、交代が告げられた。杉浦は12日に中日への移籍が発