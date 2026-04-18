巨人の増田陸内野手（25）が18日に放送された日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）の人気コーナー「アスリート熱ケツ情報」にVTR出演。ストレートな愛の告白方法を明かした。この日のテーマは、誰もが経験する「初恋」。辻岡義堂アナウンサー（39）から直撃された増田陸は「初恋…。小学校の時ですかね、1年生か2年生」と懐かしそうに明かし、辻岡アナから「おませちゃん！」といじられると苦笑い。「“