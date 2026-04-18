デビュー前から大バズリを記録し、各地のイベントで人が殺到する事態も起こしている4人組グループ「モナキ」。純烈の酒井一圭さんがプロデュースする同グループが、デビューを記念した特別インタビューでその素顔を明かしました。【写真を見る】独自【 モナキ 】平均33歳セカンドチャンスを掴んだ4人「夢は紅白、親孝行。やりたいと思ったから（モナキに）来た」 【Ｎキャス】メンバーのじんさん、おヨネさん、ケンケンさん