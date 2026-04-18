4月18日、北海きたえーるで「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1第33節が開催され、千葉ジェッツがレバンガ北海道と対戦。序盤から圧倒的な攻撃力を見せた千葉Jが、104－94で敵地での一戦を制した。 6555人の観客が詰めかけた北海きたえーる。試合は第1クォーターから千葉Jが火力を爆発させる。原修太の3ポイントで先制すると、渡邊雄太のダンクやディー・ジェイ・ホ