香取慎吾が、オーラルケアブランド「HaRENO」のテレビCMに出演中。香取はCM撮影のオフショットを自身のInstagramに投稿している。 （関連：【画像】モヒカンもさまになる香取慎吾） 香取は「#ハレノ 最高「#奇跡の歯ブラシ に出会ってしまった！アナタにも出会って欲しい」「この奇跡に！」と綴り、歯ブラシの形をヘアスタイルにした謎のパンクロッカー姿を披露。駐車場にて微笑みを浮かべる写真を投稿している