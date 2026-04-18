結婚50年を迎えた夫婦を祝う「金婚夫婦お祝いの集い」が岡山市北区で開かれました。 【写真を見る】結婚50年を迎えた夫婦289組を祝う岡山芸術創造劇場ハレノワで「金婚夫婦お祝いの集い」 結婚50年を迎えた夫婦289組が岡山芸術創造劇場ハレノワに集まりました。参加者は中国自動車の開通など結婚当時＝1976年の出来事を当時のヒット曲とともに振り返り懐かしんでいました。 集いは地域のふれあい事業として山陽新聞社が開いて