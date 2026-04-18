チェルシーの共同オーナーを務めるベハダ・エグバリ氏が、今夏の移籍市場では若手重視の補強方針から脱却する計画を明らかにした。17日、イギリス紙『イブニング・スタンダード』が伝えている。2022年5月にトッド・ベーリー氏ら投資家グループとエグバリ氏を中心としたクリアレイク・キャピタルのコンソーシアム『BlueCo』によって共同で株式購入されたチェルシーは、これまでの移籍市場では積極的に若手選手を中心とした補強