¢£ÀÅ¤«¤ËÇ®¤¤»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¹ç¤¦¤Õ¤¿¤ê¤Î»Ñ¤¬¼ýÏ¿ ¡ÚÆ°²è¡ÛÌÜ¹õÏ¡¡õ¹â¶¶Ê¸ºÈ¤Î¹â¿ÈÄ¹¥³¥ó¥Ó¤¬¥¹¥Äー¥ë¤Ë¹ø¤«¤±¤¿µÓÄ¹¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É①～② ±Ç²è¡ØSAKAMOTO DAYS¡Ù¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡¢Snow ManÌÜ¹õÏ¡¤È¹â¶¶Ê¸ºÈ¤ÎÂÐÃÌ¥àー¥Óー¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ Æ°²è¤Ï¡¢¡Ö½é¶¦±é¤Ç¥Ð¥Ç¥£¤ò±é¤¸¤¿Æó¿Í¤¬¤ª¸ß¤¤¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¸ì¤Ã¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹â¤¤°Ø»Ò¤Ë³Ý¤±¤¿¤Õ¤¿¤ê¤ÎµÓ¤ÎÄ¹¤µ¤âºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ Æó¿Í¤Ï¥Ï