【その他の画像・動画等を元記事で観る】 SKY-HIが、4月15日に発売したアルバム『Success Is The Best Revenge -Deluxe Edition-』に収録されている「大丈夫 feat. Novel Core」のライブ映像を公開した。 ■緊張感と高揚感が交錯する心を揺さぶるパフォーマンスは必見 本映像は、2025年12月に開催されたSKY-HIのバースデーライブ『SKY-HI Birthday Bash 2025 -The Best Revenge-』で「大丈夫 feat. Novel