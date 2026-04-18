MLB公式サイトは17日（日本時間18日）、「早すぎる今季の新人王候補ランキング」と題した記事を公開。アンソニー・カストロビンス記者が、開幕からここまでのルーキーを評価した。日本選手では、ホワイトソックスの村上宗隆内野手が4位にランクイン。大谷翔平投手以来となる、5人目の受賞の可能性について言及した。 ■日本選手5人目の可能性も…… カストロビンス記者がア・リーグトップに選出したの