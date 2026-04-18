台湾メディアの風伝媒は13日、台湾のコンビニエンスストアで販売されている焼き芋が台湾を訪れる日本人観光客からも好評だと報じた。記事によると、台湾在住の日本人インフルエンサー「日本人的欧吉桑（日本人のおじさん）」が先日、台湾のコンビニのホットスナックとして一般的な焼き芋について「日本人観光客が食べたら間違いなく100％気に入る」との考えを示した。記事は、この投稿が「台湾のコンビニの独自性を明らかにした」