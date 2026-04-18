19日放送の日本テレビ日曜お昼のバラエティー『スクール革命！』では、休養していたオードリー・若林正恭さん（47）がスタジオに復帰。手に汗握る人気企画『自分に打ち勝て！ザ・プレッシャー』をお届けします。若林さんは2月、喉の不調のため約3週間の休養をとることを所属事務所の公式サイトを通じて報告していました。内村光良さん（61）から「休み明けだからそこそこでいい」と気遣われるも、久々にオードリーがそろい、春日俊