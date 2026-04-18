俳優の金児憲史（47）と女優の楊原京子（43）夫妻が夫婦役でダブル主演する映画「長篠」（監督宮下玄覇）が、17日に池袋シネマ・ロサなどで公開された。長篠の戦いから450年の節目を記念して作られた力作で話題となっている。金児と楊原はスポニチ本紙の取材に応じ「“初めまして”では出せない空気感が出せた」と声をそろえた。1575年、当時戦国最強と呼ばれた武田勝頼軍が、織田信長・徳川家康連合軍と激突した合戦を題材と