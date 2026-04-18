報道ステーションの大越健介キャスターは17日夜の放送で、同日朝に現役引退を電撃発表したフィギュアスケートのペア「りくりゅう」こと三浦璃来（24）木原龍一（33）組について、言及した。りくりゅうの2人は17日、東京・元赤坂の赤坂御苑で行われた天皇、皇后両陛下主催の春の園遊会に出席し、両陛下や皇族の方々からお言葉をかけられた。出席後の取材に、園遊会当日に引退を発表した理由を、木原は「やっぱり、陛下に自分たちの