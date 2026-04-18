2026年シーズン開幕早々から、ドジャースタジアムで快音を響かせる大谷翔平が手にするのは、2023年以来使い続ける米チャンドラー社（以下C社）製のメープルバット。だが昨季までと決定的に違うのは、先端がまるでアイスのカップのようにくり抜かれている点だ。これを“カッピング”といい、公式試合用にはルール上、広さ2.54〜5.1cm、深さ3.2cm以内が目安とされる。1cmくり抜けば約5gの軽量化が図れるので、最大でも約15g軽くな