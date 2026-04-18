タレントの橋本梨菜（３２）が１８日、ユーチューブ活動を再開する。橋本のユーチューブチャンネル「橋本ちゃんねる」が「橋本梨菜の週末ライフ」にバージョンアップ。第一弾となる動画は、１８日午後６時よりプレミア公開される。視聴者とリアルタイムでコミュニケーションを取る配信形式となるという。橋本は「皆様お待たせしました！ＹｏｕＴｕｂｅを約２年ぶりに動かします！」と報告。「『橋本ちゃんねるの更新まって