放送作家を引退した鈴木おさむ氏が１８日、関西テレビ「ドっとコネクト」に出演。京都・南丹市立園部小の安達結希さん（１１）の遺体が遺棄された事件についてコメントした。結希さんの遺体を遺棄したとして父親の安達優季容疑者（３７）が１６日、京都府警に逮捕された。このニュースに鈴木氏は「もう本当にただただ悲しくてつらいニュースっていうのがまずあるんですけど」と前置きし、「今回の件で警察が調べていること、