春の大人コーデの羽織物として活躍するジャケットは、着こなしがワンパターンになりがち。今回はそんな大人女性に向けて、【ユニクロ】のジャケットを使った、おしゃれさんの最旬コーデを紹介します。モノトーンで統一してモードに、テイストMIXで新鮮になど、サマ見えを狙える着こなしをぜひ真似してみて。 堅苦しすぎない大人のモノトーンコーデ 【ユニクロ】「ダブルジャ