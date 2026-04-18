人間にうつる猫の皮膚病『疥癬』とは？ 疥癬とは、ヒゼンダニという目に見えないほど小さなダニが皮膚の角質層に寄生することで起こる、非常に痒みの強い皮膚病です。 猫に寄生するのは主に「ネコショウセンコウヒゼンダニ」という種類で、感染した猫との直接的な接触や、抜け毛・寝床を介して他の動物や人間に伝播します。 ヒゼンダニは皮膚を掘り進んで「疥癬トンネル」と呼ばれる細い溝を作ることがあって、