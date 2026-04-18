中学受験は親子ともに緊張しますよね。また、受験生にとって小学校の同級生や近所のお友だちと異なる中学校に進学するのも不安要素の1つです。今回は、筆者の友人の親子が経験した、そんな不安を和らげた1枚のお手紙に関するエピソードをご紹介します。 フリマアプリで参考書を購入すると、参考書の中にあるものが……。 私の友人A子の娘B子は私立中学の受験に向けて、参考書をフリマアプリでA子に買ってもらいました