お笑い芸人のマサルコが17日、自身のX(旧ツイッター)を更新。所属する吉本興業から退所し、芸能活動を引退することを発表した。 【写真】喜びあふれるパートナーとのウェディングフォト マサルコは文書を公開し、「私、マサルコは入所10年の節目をもちまして吉本興業を退所することにしました。そして私が今後芸能活動をすることはありません」と発表した。引退の理由について「芸能活動をやりたいという