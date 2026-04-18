スタジオトークの模様 「SONGS ゆず」が、NHK総合で4月23日午後10時から放送される。ゆずの代名詞とも言える“弾き語りライブ”を大特集する。【写真】「SONGS ゆず」スタジオパフォーマンス場面カットゲストは、来年デビュー30周年を迎えるゆず。今回は、ゆずの代名詞とも言える“弾き語りライブ”を大特集。ふたりの原点、横浜の伊勢佐木町で最後に行った路上ライブ。豪雨の中で行い、観客と「虹」の大合唱をした