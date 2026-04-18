今日18日(土)も全国的に平年より暖かい空気に包まれて、北海道から北陸を中心に、今年一番の暖かさとなった所がありました。この暖かさで札幌や函館、帯広からは桜の開花の便りが届きました。この季節外れの暖かさはいつまで続くのでしょうか?明日19日(日)広い範囲で晴れ北海道はお花見日和一方九州は傘の出番明日19日(日)は、本州付近は移動性の高気圧に覆われるでしょう。北海道から関東を中心に晴れて、お出かけ日和となり