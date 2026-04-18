昨夏一時代を築いたレアル・マドリードを退団し、ACミランへ移籍を果たしたクロアチア代表MFルカ・モドリッチ。活躍の場をイタリアに移してからも存在感溢れるプレイを見せており、ここまで公式戦34試合に出場し2ゴール3アシストをマーク。30試合でスタメン出場を果たすなど、40歳を迎えたモドリッチはミランで中心的存在となっている。そんななか、注目を集めているのがモドリッチの来シーズン以降の去就だ。現行契約は今シーズン