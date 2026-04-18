リオネル・メッシを絶対の王様に据えてきたインテル・マイアミが揺れている。昨年はイースタン・カンファレンス3位からプレイオフへ進み、悲願だったMLSカップを制覇。MLSの頂点に立った。しかし、昨年限りでバルセロナ時代からメッシの良き仲間だったMFセルヒオ・ブスケッツ、DFジョルディ・アルバが引退。代わりになる選手は見つかっていない。さらに先日には指揮官ハビエル・マスチェラーノが個人的理由で辞任。『ESPN』はメッ