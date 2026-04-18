アーセナルはチャンピオンズリーグ準々決勝でスポルティングCPと対戦し、2戦合計1-0と渋いスコアで準決勝進出を決めた。アーセナルの手堅さを褒めるべきか、それとも攻撃のアイディアが不足していたと捉えるべきか、サポーターの間でも意見は分かれるだろうか。ここ最近のアーセナルが調子を落としていたのは確かで、直近のリーグ戦ではボーンマスに1-2と敗北。その1週間前にはFA杯準々決勝で格下のサウサンプトンに1-2で敗れてい