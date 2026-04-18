乃木坂４６の筒井あやめの衣装ショットが反響を呼んでいる。筒井は１８日までに自身のインスタグラムを更新。「新衣装はとっても羽」と記し、指先まで真っ白な羽があしらわれた衣装ショットに袖を通し、笑顔を見せるショットをアップした。この投稿には多くの「いいね！」が寄せられている。