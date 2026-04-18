◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―ＤｅＮＡ（１８日・マツダスタジアム）広島が１点ビハインドの７回に一挙６失点した。６回まで２安打１失点で好投していた先発・ターノック。７回は先頭・三森、勝又に連打を浴びると代打・ヒュンメルに死球を与え無死満塁。林に中前適時打を浴びたところで降板した。２番手でマウンドに上がったドラフト２位・斉藤汰（亜大）も流れも止められず。４連打を含む５安打を浴びた。１５日の中日戦（