ニューカッスルでプレイする29歳FWヨアネ・ウィッサは早くも今夏の移籍市場で退団する可能性があるようだ。昨シーズン、ブレントフォードで公式戦30試合に出場し20ゴール5アシストを記録した同選手は昨夏5500万ポンドでニューカッスルに加入した。即戦力としての期待も大きかったが、9月のコンゴ代表の試合で膝を負傷。昨年12月に復帰を果たしたが、ニューカッスルではここまで公式戦23試合で3ゴール1アシスト。リーグ戦では14試合