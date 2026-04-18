◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）＝４月１８日、中山競馬場ホープフルＳに続いて２つ目のＧ１制覇を狙うロブチェン（牡３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ワールドプレミア）が、１５時２１分に中山競馬場へ到着した。房野陽介助手は「落ち着いていて、馬運車でエサもペロッと食べました」。関東遠征も３度目で、すっかり慣れた様子だと明かした。キャリア２戦でＧ１を制して完成度が高く映る