記事ポイント岐阜県郡上市のオーガニック農場で、昔ながらの手植えによる田植え体験が楽しめます。地元食材を使った美活弁当や自然散策に加え、宿泊者はサウナ付きスパも満喫できます。参加者には秋に収穫するお米300gが届き、育てたお米はスキンケア原料にも使われます。自然の中で土に触れながら過ごす1日は、忙しい毎日から少し離れて気分を整えたい人にぴったりです。オーガニックコスメを手がけるネオナチュラルが開催する今