今季のラ・リーガでは首位を快走する一方で、チャンピオンズリーグでは準々決勝でアトレティコ・マドリードに敗れたバルセロナ。来季以降に向けて、アトレティコのアルゼンチン代表FWフリアン・アルバレスに関心を示していると複数メディアが報じている。しかし、スペイン『MARCA』によれば、バルセロナが関心を示しているのはアルバレスの同僚であるノルウェー代表FWアレクサンデル・セルロートであるという。バルセロナでは今季