アイドルグループの超ときめき♡宣伝部が１８日、東京・国立代々木競技場第一体育館で行われた日本最大級のファッションイベント「ＲａｋｕｔｅｎＧｉｒｌｓＡｗａｒｄ２０２６ＳＰＲＩＮＧ／ＳＵＭＭＥＲ」でライブパフォーマンスを行った。５人体制になってからは初めての「ガルアワ」出演。キュートな衣装を身にまとい登場すると、５月２０日に発売される新曲「どりーむじゃんぼ！」など全３曲を披露した。Ｔｉｋ