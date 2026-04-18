17日にEL準々決勝で行われ、プレミアリーグのアストン・ヴィラはボローニャに、ノッティンガム・フォレストはポルトに勝利し、ベスト4進出を決めた。同日にはECLの準々決勝も行われており、鎌田大地擁するクリスタル・パレスはフィオレンティーナに敗れたが、2試合合計のスコアを4-2とし、準決勝にコマを進めている。CLではアーセナルがベスト4入りを決めるなど、プレミア勢が欧州カップ戦で結果を残している。『Mirror』によると