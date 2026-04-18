記事ポイント望月春希さんがNetflix映画『This is I』の主役に懸けた強い覚悟に迫ります。はるな愛さん本人の言葉を受けて深めた役作りの過程を紹介します。ラジオ出演情報と放送後に楽しめるポッドキャスト配信もまとめます。Netflix映画『This is I』で主役に抜てきされた望月春希さんが、作品に懸けた真っすぐな覚悟を語ります。台本の一行に心を揺さぶられ、「これは私がやらなきゃ」と感じた瞬間を知ると、映画の見え方まで変