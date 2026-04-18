わんこと女の子の微笑ましいワンシーンが反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で258万3000回再生を突破し、「オチが可愛すぎた」「真似してるのかな」「心が癒されました」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：犬を『人間と同じように育てた』結果→娘とお布団で一緒に眠って…思わず笑ってしまう『寝相』】 女の子と寝るわんこ TikTokアカウント「pupuch0114」の投稿主さ