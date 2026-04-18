ミニチュアダックスフンドさんの可愛すぎる姿が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で47万3000回再生を突破し、「確認するの草」「見てるの可愛いｗｗ」「してやったりな顔(笑)」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：冷蔵庫から『きゅうり』を盗んだ犬→なぜか振り返ってきて…つい許してしまう『まさかの光景』】 きゅうりを盗んだわんこ TikTokアカウント「ほんわか姉妹」の投