ママさんがお風呂に入っていたら、ワンコが慌ててお風呂場にやってきて…？まさかの理由にほっこりする人が続出し、投稿は記事執筆時点で10万3000回を超えて表示され、7000件のいいねが寄せられています。 【動画：お風呂中、慌てた表情でやってきた犬】 ワンコが慌ててお風呂場に… Xアカウント「pomepomePicardy」に投稿されたのは、ポメラニアンの「ピカルディ」くんの尊い行動です。この日、ママさんがお風呂に入って