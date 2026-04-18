エアプサンは、長崎〜釜山線を4月26日から運休する。同路線は、2025年10月に臨時便として運航後、今年1月から週3往復で定期便化していた。3月29日から4月25日までは週5往復に期間増便している。機材はエコノミークラス195席を配置した、エアバスA321型機を使用する。所要時間は長崎発が1時間、釜山発が55分。■ダイヤBX1375長崎（11：00）〜釜山（12：00）／月・水・木・土・日BX1385釜山（09：05）〜長崎（10：00）／月・水・