ドジャースが開幕ダッシュに成功している(C)Getty Imagesドジャースが現地時間4月17日、敵地でロッキーズと対戦し、7−1と快勝した。ドジャースはこれで15勝4敗となり、開幕ダッシュに成功している。【動画】大谷翔平、菅野智之のスライダーを捉えて右翼への二塁打を放つ米メディア『ClutchPoints』は、『MLB公式X』が「ドジャースがシーズン開幕から15勝4敗という成績を収めるのは、実に49年ぶりのことだ」と投稿したことを紹