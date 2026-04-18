◆パ・リーグ日本ハム―西武（１８日・エスコンフィールド）今季４度目の先発となった日本ハムの伊藤大海投手（２８）が６回８安打４奪三振１０３球、２失点で降板した。西武打線を５回まで４安打無失点に抑えるも、０―０の６回に小島、林安可の連打で１死二、三塁のピンチを招くと、山村に中前適時打を浴び２点を先制された。しかし打線がその裏、奈良間の適時内野安打、水谷が逆転２点適時二塁打、清宮幸が２点適時三塁打