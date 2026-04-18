◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―巨人（１８日・神宮）巨人は１８日、神宮球場でのヤクルト戦に臨む。試合前の打撃練習で阿部監督が佐々木俊輔外野手に密着。身ぶり手ぶりでバットの出し方など助言を送った。トス打撃で自らバットを持って打撃を実演する場面も。極端に上半身が反り返るようなスイングも見せてアドバイスを送った。佐々木は前日１７日のヤクルト戦で今季初めて１番でスタメン出場して５打数１安打。今季は