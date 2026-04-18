◆パ・リーグソフトバンク―オリックス（１８日・みずほペイペイドーム）オリックス・広岡大志内野手が１８日、出場選手登録を抹消された。球団は「下半身のコンディション不良」と発表。１６日の西武戦（京セラドーム大阪）では「１番・三塁」で先発したが、腰の張りを訴えて１打席で交代し、１７日のソフトバンク戦（みずほペイペイドーム）は欠場していた。広岡はプロ１０年目の昨季、自身初の規定打席をクリア。今季はこ